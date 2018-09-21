MKP'ye Bursa'da ağır darbe

Tunceli'den kaçarak Bursa'ya gelen ve buradan yurtdışına çıkmaya hazırlanan 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ağırlıklı olarak Tunceli kırsalında faaliyet gösteren MKP/HKO silahlı örgüt üyesine mensup 3 kişinin kırsaldaki ağır darbelerden sonra Bursa'ya kaçtığını tespit ederek şahısların peşine düştü. Yapılan takipler sonucu Tunceli'de çok sayıda eyleme katıldıkları öğrenilen 3 kişiyi yurt dışına kaçırmak amacıyla Bursa'ya getiren ve burada yer temin eden 8 kişinin isim ev adres bilgilerine ulaşıldı. Şahısları bir süre takip eden TEM ekipleri, daha sonra eş zamanlı baskın düzenleyerek 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Tunceli'de kırsal alanda eylemlere katılan 3 kişi Tunceli'ye gönderilirken, geri kalan 8 kişi Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

Tunceli ve Bursa'da hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.