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11 Ocak 2017 07:36

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

11 Ocak 2017 07:36

Bursa’da sabah saatlerinde mobilya atölyesinde çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Bursa Hacivat Mahallesi B306 sokakta bulunan mobilya atölyesinde sabah 05.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Etkili olan lodos kısa sürede yangının büyümesine sebep oldu. Çevredeki atölyelerde çalışanların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından çok sayıda itfaiye aracı olay yerine geldi. Söndürme çalışmalarının tamamlanırken, atölye kullanılamaz hale geldi. İçeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polis atölyenin sahibine ulaşamazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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