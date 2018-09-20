Mobilya imalathanesinin yanmasını polis önledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin önündeki kartonlarda çıkan yangını fark eden devriye gezen polis ekibi alevlerin iş yerine sıçramasını önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, metal sanayi 25. sokakta bulunan bir mobilya imalathanesin önünde meydana geldi. İşyerinin önünde bulunan kartonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa süre içerisinde yangın büyüdü. Bu sırada sanayi içerisine devriye gezen polis ekibi ile nakliye şoförü alevleri görünce hemen müdahale ederek kartonları işyerinin önünden uzaklaştırdı. Polisler daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Zamanında fark edilmesiyle mobilya imalathanesi yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonrası işyerinin güvenlik kameralarını inceleye emniyet ekipleri yangından kısa bir süre önce bir şahsın kartonların olduğu bölümde ayrıldığı tespit etti. Yangının kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.