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Mobilya Kupası: Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 1

İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’nda düzenlenen Mobilya Kupası’nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.



Salon: İnegöl


Hakemler: Ali Bağde, Ali İhsan Göze


Halkbank: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Efe Bayramoğlu)


Fenerbahçe:Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klınkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)


Setler: 18-25,36-34,25-17,27-25


Süre: 121 dakika (24,38,31,28)

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