Mobilya sektörü Hezarfen’le uçacak

uygulaması İnegöl’de gerçekleştirilecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumunun KOBİ’lerin teknolojik gelişimini sağlamak amacıyla geliştirdiği, “Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi”, mobilya sektörünün öncü merkezlerinden İnegöl’de de uygulamaya konuluyor. Projenin açılışı, 12 Temmuz’da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında (İTSO) yapılacak. İTSO Başkanı Metin Anıl, İnegöl mobilya sektörünün üretimden, ihracat, istihdam ve markalaşmada başarılı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Anıl, Hezarfen Projesinin uygulamasının üç aşamada yapılacağını belirterek, “Sektördeki tüm firmaların katılabileceği açılış töreni, 12 Temmuz’da odamızda yapılacak. 13 Temmuz’daki ikinci aşamasında ise mobilya sektöründeki firmalara tasarım, marka ve patent konularında eğitim verilecek. Projenin üçüncü aşamasında ise eğitime katılan firmalardan talep edenler arasından seçilecek uygun 20 firmaya sanayi ve mülkiyet konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bire bir ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2006 yılında uygulamaya konulan Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi, patentlerdeki bilgi hazinesinden KOBİ’leri haberdar etmek ve sahada doğrudan birebir danışmanlık hizmeti vererek KOBİ’lere gelişme yönü hakkında fikir ve yol haritası oluşturulmasını amaçlıyor.

Düzenlenecek törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.