Modanın kalbinde Bursa rüzgârı

Tekstil sektörünün en önemli organizasyonu olan Premiere Vision Paris 2018 Fuarı'na Bursalı Akbaşlar Tekstil damga vurdu.

Modanın kalbi Paris'te 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve tekstil sektöründe trendlerin belirlendiği Premiere Vision Paris Fuarı tamamlandı. 2019-2020 sonbahar-kış temasıyla düzenlenen sektörün mevcut beklentilerine cevap vermenin yanı sıra, bugün ve geleceğin yeniliklerini belirlemek üzere zengin bir içerikle gerçekleştirilen fuar, dünya tekstil sektörünün öncülerini buluşturdu. Premiere Vision Paris'e 14 yıldır aralıksız katılan Akbaşlar Tekstil'in standı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Yıllardır katıldıkları fuarın adeta demirbaşlarından birisi olduklarını vurgulayan Akbaşlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akbaş, geçen yıl ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl stant boyutunu büyüttüklerini ifade etti. Premiere Vision Paris Trend alanında sergilenen desenleri ile fark oluşturduklarını dile getiren Akbaş, “Trend alanın yanı sıra kendi standımızda da bin 300'ün üzerinde farklı desen ile farkımızı ortaya koyarak, kumaş sektöründe trendlerin belirlenmesinde öncü firmalardan birisi olduğumuzu ispatladık” dedi.

Erhan Akbaş, “Turquality marka teşvik programından sağladığımız katma değer ve Ar&Ge Merkezi sahibi olmamızın sağladığı avantajlar ile hedef pazarlar özelinde hazırladığımız özgün koleksiyonlarımız, zengin ürün yelpazemiz, hızlı servis ağımız, kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışımız ve Türkiye'nin en büyük dijital baskı kapasitesine sahip işletmemiz ile uluslararası pazarlardaki payımızı ve marka değerimizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda katıldığımız Munich Fabric Start, PV New York, PV İstanbul fuarları yanı sıra çok önemsediğimiz Premiere Vision Paris'te; İspanya ve İngiltere ofislerimizde istihdam ettiğimiz İngiliz, İspanyol ve İtalyan tasarımcılarımızı müşterilerimizle buluşturduk. Kalitemizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası sertifikasyonlar ile tescilleyen bir firma olarak hem ülkemizin kalkınmasına, hem de Türkiye'nin adının dünyaya duyurulmasına katkı sağlıyoruz. Bizim en büyük kazancımız budur” ifadelerini kullandı.