MODEF EXPO 90 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

MODEF EXPO, yerli ziyaretçilerinin yanı sıra 90 ülkeden gelen yabancıyı ağırladı. Bu yıl yabancı ziyaretçilerin sayısı 2 bin 113 kişi olurken, bu rakam geçen yılki yabancı ziyaretçilerin iki katına yaklaştı.

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yazılı bir açıklama yaparak 23-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarı değerlendirdi. Fuarın ziyaretçi profili, sayısı ve iş bağlantıları açısından bakıldığında azamî fayda sağladığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Başkan Yavuz Uğurdağ, toplam ziyaretçi sayısının 24 bin 647 kişi olduğunu söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen yılki fuarımızı 84 ülkeden 4 bin 59'u biletli, bin 364'ü yabancı olmak üzere toplam 22 bin 147 kişi ziyaret etmişti. Bu yılki fuarımızda, 90 ülkeden 2 bin 113 yabancı ziyaretçi, 3 bin 993 biletli olmak üzere 24 bin 647 ziyaretçi ağırladık. Görüldüğü gibi bizim için önemli olan yurtdışı ve profesyonel ziyaretçilerin sayısında neredeyse iki kata yaklaşan artış oldu. İnegöl mobilyasının dış pazardaki payını artırmayı hedefleyen fuarımızın son derece başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Yavuz Uğurdağ, basın toplantısında yurtdışı ziyaretçi profiliyle ilgili de değerlendirmelerde de bulundu. Fuara 5 kıtadaki, 90 ülkeden yabancı ziyaretçi geldiğini açıklayan Başkan Uğurdağ, “Bu da gösteriyor ki, fuarımız dünyada biliniyor ve takip ediliyor. Bu bizim için çok sevindirici bir tablodur” dedi. MODEF EXPO'nun ve İnegöl mobilyasının yurt dışında daha etkili tanıtımını yapmak için sürdürdükleri kararlı çalışmaların faydasını görmeye başladıklarına dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, “Mobilyacılarımız ile birlikte dünyanın her yerini dolaşıyoruz. 5 kıtada çok sayıda ülkeye giderek ürünlerimizi tanıtıyor İnegöl mobilyasını anlatıyor fuarımıza İnegöl'e davet ediyoruz. Profesyonel alıcı firmalar ile ikili iş görüşmeleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın faydasını görmeye başladık. Aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yavuz Uğurdağ, fuar katılımcıları firmaların doldurduğu anket çalışmasıyla ilgili bilgilerde verdi. Fuarda stant açan 176 firmadan 151'inin katıldığı ankette, firmaların büyük çoğunluğunun yerli ve yabancı ziyaretçilerden memnun kaldıklarını dile getirdiklerini anlatan Başkan Uğurdağ, organizasyonla ilgili personel firma ilişkileri, güvenlik, lokanta, kafeterya ve temizlik hizmetlerinin de başarılı bulunduğunu kaydetti. Katılan firmaların medyada yer alan tanıtım reklamlarından memnun kaldıklarını dile getiren Uğurdağ, firmaların tamamına yakının yeni fuar alanının biran önce bitirilmesiyle ilgili talepte bulunduklarını da sözlerine ekledi.