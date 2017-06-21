Model fabrika 4. sanayi dönüşümüne rehberlik edecek

BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyasının taleplerinin de yer aldığı üretim reform paketinin Türkiye ekonomisine ivme kazandıracağını söyledi. Burkay, “Sanayicilerimizin üzerindeki mali yüklerin düşmesini sağlayacak bu düzenleme ile OSB’lerimizin yapısı daha da güçlenerek yatırımlar hızla hayata geçecek. İş dünyamızın taleplerine böylesine önemli bir reform adımıyla cevap veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

BTSO Meclisi tarafından onaylanan model fabrika projesini Ankara’nın ardından Bursa’da hayata geçireceklerini ifade eden Burkay, "İşletmelerde yalın üretim süreçleriyle birlikte kaliteyi ve verimliliği de artıracak olan model fabrika projesiyle firmalara rehberlik edecek. Dünyada çok başarılı örnekleri bulunan model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde de önemli bir role sahip olacak. BTSO olarak iş dünyamıza bu konuda da liderlik etme sorumluluğunu üstlendik. Projenin hayata geçmesi için destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. BUTGEM Yerleşkesi’nde kuracağımız ‘model fabrikanın’ Bursa iş dünyamız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’ndan sonra oda çalışmalarındaki temponun artacağını belirten Burkay, "Bayramdan sonra ilk olarak 5 Temmuz’da Junioshow Fuarı’nı, ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve New York’ta Türk Ticaret Merkezimizin açılışını yapacağız. Yaz döneminde ayrıca BUTEKOM ve MESYEB’in resmi açılışlarını; TEKNOSAB, Kirazlıyala Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin temellerini atmayı hedefliyoruz. BTSO olarak yoğun tempomuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

Burkay, makro projeleri arasında bulunan ’BTSO BİZ’ kapsamında da üyelerine ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma fırsatı sunacaklarını söyledi. İbrahim Burkay, “BTSO BİZ ile üyelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı da geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında iletişim sektöründen eğitime, sağlıktan enerjiye, ulaşımdan konaklamaya kadar onlarca seçkin firmanın ürün ve hizmetlerini de BTSO BİZ Kart ile avantajlı şartlarda sunmuş olacağız. Bayramdan sonra üyelerimize kart dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

BTSO olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde AB destekli ‘Rekabetçi Sektörler Programı’na başvuru yaptıklarını da vurgulayan Burkay, proje kapsamında firmaların Ar-Ge’sini yaptıkları ürünlerin prototipini geliştirme fırsatına sahip olacaklarını kaydetti. BTSO Başkanı Burkay, “BUTEKOM’da hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeyle birlikte BUTEKOM, Türkiye’nin en önemli Ar-Ge merkezleri arasındaki yerini pekiştirecek” ifadelerini kullandı.