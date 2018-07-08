Modern pazaryerleri Yıldırım’a değer katacak

Kentsel dönüşümü vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin talepleri üzerine modern ve hijyenik pazar yerleri oluşturuyor. Piremir, Mimarsinan ve Millet Mahallelerine inşa edilen modern kapalı pazar yerleri Yıldırım’da kalite standartlarını üst noktaya çıkaracak. İnşaat çalışmaları yüzde 10’a ulaşan ve yapımı hızla devam eden, toplam 10 bin 516 metrekare inşaat alanında yapılacak Piremir Kapalı Pazar Yeri’nde 339 pazar tezgahı ve 150 araçlık otopark alanı yer alacak. Çok amaçlı kullanıma sahip olacak kapalı pazar alanı, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak modern tesiste ayrıca satış birimleri, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak. İnşaat seviyesinde yüzde 70 aşamasına gelinen, 4 bin 93 metrekare inşaat alanında oluşturulmaya hazırlanan Mimarsinan Kapalı Pazar Yeri’nde 176 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunacak. Kapalı pazar alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak çok amaçlı modern tesis, pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri ve mescit bulunacak. Millet Mahallesi’nde yapımına başlanan modern kapalı pazaryeri ise Yıldırım’da kalite standartlarını üst noktaya çıkaracak. 9 bin 423 metrekare alanda yapılması planlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde 284 pazar tezgahı bulunurken 72 araçlık otopark alanı projede mevcut. Mahalle sakinlerinin hijyen içerisinde ve güvenle alışveriş yapabileceği tesis, satış birimleri, teknik birimler, idari birimler, mescit, abdesthane ve kafeterya ile hizmet verecek. Pazar alanı olarak hizmet vermenin yanında haftanın belirli günleri ise otopark olarak kullanılacak modern pazaryeri, bölgede otopark problemleri yaşanmasının önüne geçecek.

Plansız yapılaşmanın yerini modern ve güvenli konutların alacağı kentsel dönüşümde sosyal ortak kullanım alanlarının da önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Pazar alanları, en az yeşil alanlar, parklar, ticari alanlar ve spor alanları kadar şehrin bütünlüğünü sağlayan önemli mekanlardandır. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan yaşam alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yıldırım’ı ideal ve yaşanabilir bir şehir yapmanın temeli insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermekle mümkün” diye konuştu.

Sosyal alanların çoğalmasıyla birlikte Yıldırım’da yaşayan vatandaşların refah seviyesinde de yükseliş olduğunun altını çizen Edebali, “İlçemize kazandırdığımız ve yapımına devam ettiğimiz kapalı pazar yerleri sayesinde hemşehrilerimize rahat, temiz ve sağlıklı koşullarda alış veriş imkanı sağlıyoruz. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet verecek kapalı pazar yerlerimiz özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu sayede hem bölge insanımıza rahat nefes aldıracağız hem de sosyal hayattaki değişimi gerçekleştirerek mahallemizin değerini artıracağız. Kentsel dönüşüm ile çehresi değişecek şehrimiz, sadece konutlarıyla değil sosyal yaşam alanlarıyla da vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak” dedi.