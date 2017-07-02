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02 Temmuz 2017 14:54

Modifiye tutkunları inegöl’de buluştu

İnegöl Belediyesi’nin İnegöl Modifiye Severler Grubu ile birlikte organize ettiği ’İnegöl Tuning Fest Modifiye Araç Fuarı’ yoğun ilgiyle karşılaştı.

Modifiye tutkunları inegöl’de buluştu

02 Temmuz 2017 14:54

Fuarda, 250’ye yakın modifiye araç sergilendi.


Gencinden yaşlısına her kesimin ilgi gösterdiği modifiyeli araçlar, İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte motosikletlerden otomobillere, TIR’lardan farklı araç grupları sergilendi. Fuar, İnegöl Belediyesi önünden yapılan protokol açılışı ve devamında Hikmet Şahin Kültürparkına kadar gerçekleştirilen kortejle start aldı. Kortejde araçlar Belediye önünden Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı istikametini izleyerek okullar bölgesinden Kültür Park içerisindeki nikah salonunun önünde yer alan fuar alanına giriş yaptı.


Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, “Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonda İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizden yaklaşık 250 lüks modifiyeli araç yer alıyor. Modifiye tutkusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de özellikle genç kesimde oldukça yüksek. Bugün de özellikle modifiyeli lüks araçları ilçe halkımızla buluşturmak ve modifiye tutkusunu vatandaşlarımıza yaşatmak istedik. Etkinliğimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Fuar alanında catandaşlar sergilenen otomobillerin ihtişamlı görüntüleri önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.




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