Moğollar grubu İznik'te sahne aldı

Anadolu rock grubu Moğollar, Bursa'nın İznik ilçesinde konser verdi.

Cumhuriyetin 95. yıl kutlamaları, tarihi Lefke Kapı'da gerçekleşti. İzniklilere unutulmaz bir gece yaşatan Moğollar, sahnede 2 saat kaldı. Cahit Berkay ve Emrah Karaca konser boyunca 16 parça seslendirdi. Sahneden İzniklilere seslenen grubunun en kıdemli üyesi Cahit Berkay, "Bugün müzikte 50'inci yılımız. 51'inci yıldan da gün aldık. Bunca yıl tarihin de ilk kez Moğollar olarak İznik'te konser veriyoruz" dedi.

1967-1993 yılında müzik yapma şansımız yoktu. Hepimiz Avrupa'nın çeşitli yerlerine savrulup gitmiştik diyen Berkay, "1993'te yeniden bir araya geldik. Hadi tekrar müzik yapalım dedik. Ve devam ediyoruz" dedi.