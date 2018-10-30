Moldova'dan Bursa'ya kardeşlik köprüsü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Moldova'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Moldova'dan gelen kardeş okulları Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, misafirlerine Bursa'yı tanıttı. Aktaş, Osmanlı'nın kurulduğu şehir olan ve Osmanlı'ya payitahtlık yapan Bursa'nın tarih, turizm, kültür, sanat, sanayi ve tarım gibi pek çok değere sahip olduğunu söyledi.

Gençlerle sohbet eden ve Bursa hakkında merak edilen soruları cevaplayan Başkan Aktaş, ülkeler arası dostluğun önemine işaret ederek, “Bursa, güzel ve hızlı gelişen bir şehir. Türkiye de çok güçlü bir ülke. Ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde. Daha iyi bir Türkiye için gençlerimize de görev düşüyor. Kendilerini geliştiren, hayata en iyi şekilde hazırlanan, vizyonu açık bir gençliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Uluslararası kardeşliğin değerine de işaret eden Aktaş, Moldova'dan gelen gençlerin Bursa ve Türkiye'yi ülkelerinde en iyi şekilde tanıtacağını ifade etti. Türkçe konuşan öğrenciler de Bursa'yı çok beğendiklerini ifade ederek, ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Aktaş'a takdim etti. Aktaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Dairesi'ne bağlı olarak 1999 yılından beri Kongaz şehrinde eğitim veriyor.