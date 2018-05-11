Mollaarap’ta zemin eskisinden sağlam olacak

Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan heyelan tehlikesinin ardından ilk günden itibaren bölgede kriz merkezi oluşturarak mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için yoğun bir çaba sarf eden Yıldırım Belediyesi, çalışmalarını kesintisiz yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 12 ayrı noktada 25 dönümü kapsayacak alanda 40 metre derinliğe inilerek yer altı çatlaklarının boyutu tespit edildi. 4 profil hattında çok elektrotlu rezistivite çalışmaları gerçekleştirilerek yapılan değerlendirmeler sonucunda Yıldırım Belediyesi tarafından zemini sağlamlaştırmak adına bugüne kadar 105 adet 22 metre boyunda, 47 adet 20 metre boyunda toplamda 152 adet 100’er santimetrelik fore kazık uygulaması yapıldı.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, etap etap ilerleyerek zemini sağlamlaştırdıklarını söyleyerek, “Kocaeli Üniversitesi teknik heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda 1. kademede 47 adet, 2. kademede 80 adet ve 3. kademede 25 adet 100 santimetrelik fore kazık uygulaması yapıldı. Haftalık yapılan ölçümlerde hareketin azaldığı tespit edildi. Heyet raporu sonucunda 4. kademenin tamamlanması ile birlikte toplamda 400 adet fore kazık ile bu bölge tamamen güvenli bir alan haline gelmesi planlanıyor” dedi.

Yaşanan olumsuz durumdan etkilenen vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Edebali, kısa sürede zemini eskisinden daha sağlam hale getirerek bölgedeki hayatın normale dönmesini sağlayacaklarını ifade etti.