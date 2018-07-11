Mollaarap’ta zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor

Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan heyelan tehlikesinin ardından ilk günden itibaren bölgede kriz merkezi oluşturarak mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için hummalı bir çaba sarf eden Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 12 ayrı noktada 25 dönümü kapsayacak alanda 40 metre derinliğe inilerek yer altı çatlaklarının boyutu tespit edildi. Zemini sağlamlaştırmak için bugüne kadar 20 ve 22 metre boyunda 100 santimetre çapında toplam 200 adet fore kazık uygulaması yapıldı. 3 kademe halinde yapılan fore kazık uygulamasında alt kademede 47, ikinci kademede 80 ve üçüncü kademede 93 fore kazık zemine uygulandı. Dördüncü kademe çalışmalarıyla birlikte toplamda 400 fore kazık çalışması yapılmış olacak.

Bölgede heyelan tehlikesinin gerçekleştiği ilk andan itibaren gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yapılan araştırmalar neticesinde zeminin sağlıklaştırılması adına yapılması gereken uygulamalar derinlemesine tespit edildi. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi teknik heyetinin hazırladığı rapora göre 1. kademede 47 adet, 2. kademede 80 adet ve 3. kademede 93 adet 100 santimetrelik fore kazık uygulaması yapıldı. Haftalık yapılan ölçümlerde hareketin azaldığı tespit edildi. Heyet raporu sonucunda 4. kademenin tamamlanması ile birlikte toplamda 400 adet fore kazık ile bu bölgenin tamamen güvenli bir alan haline gelmesini sağlayacağız” dedi.

Yaşanan olumsuz durumdan etkilenen vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını da hatırlatan Başkan Edebali, kısa sürede zemini eskisinden daha sağlam hale getirerek bölgedeki hayatın normale dönmesini sağlayacaklarını ifade etti.