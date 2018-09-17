Monte Carlo tekniği Uludağ Üniversitesi'nde tanıtılıyor

Nükleer, parçacık ve medikal fizik alanlarında kullanılan Monte Carlo uygulamaları, gerçekleştirilen bahar okulu ile tanıtılıyor.

Daha önce Bitlis ve Amasya'da düzenlenen Nükleer Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları Bahar Okulu'nun 3.'sü bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. ULUTEK binasında başlayan Bahar Okulu'na fizik alanında yüksek lisans veya doktora yapan toplam 35 bilim adamı katıldı. 5 gün sürecek eğitimlerde uzmanlar tarafından günlük 8 saat boyunca uygulamanın detayları ve kodları anlatılacak.

Program hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Demir, fizik bölümlerinde kullanılan simülasyon uygulamasının ayrıntılı bir şekilde aktarılacağını söyledi. Nükleer parçacık fiziğinde kullanılan Monte Carlo uygulamalarının belli programları içerdiğini kaydeden Doç. Dr. Nilgün Demir, “Düzenlediğimiz bu okul etkinliğinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize teknikte kullanılan programların kodlarını (EGS-MCNP-FLUKA) ve uygulamalarını anlatacağız. Toplam 5 gün sürecek. Her gün 8 saatlik bir ders vereceğiz. Okuldaki tek maksadımız burada öğrencilerimizin kullanılan bu programı çok daha iyi kavramalarını sağlamak” diye konuştu.