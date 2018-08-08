Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 18:18

Mossoro’dan Bursaspor’a kötü haber

Bursaspor’un bir süredir transferi için uğraş verdiği Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, turuncu-lacivertli kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Mossoro’dan Bursaspor’a kötü haber

08 Ağustos 2018 18:18


Yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu, Başakşehir Kulübü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmayacağını ifade eden Mossoro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada hakkımda çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hissettim. 2014 yılından bu yana formasını giydiğim Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç