Mostar eteklerinde ramazan bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Balkanlar’daki ilk iftar organizasyonunu Makedonya Üsküp’te yapan Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftar programını Kosova’da Mamuşa’da, üçüncü iftar programını Gürcistan Batum’da, dördüncü iftar programını Yunanistan Gümülcine’de, beşinci iftar programını da Bulgaristan Cebel’de düzenledi. Altıncı iftar serisini Bosna Hersek’te başlatan Büyükşehir Belediyesi, burada da diğer yerlerde olduğu gibi bine yakın Müslümanı bir araya getirdi. Mostar Köprüsü eteklerinde gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, Türkiye’nin Mostar başkonsolosu Zerrin Kandemir, Yunus Emre Enstitüsü Mostar Müdürü Yunus Dilber, Mostar Cemal Bijediç Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Cani Pajiç, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuşve ve davetliler katıldı.

İftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter İsmail Yılmaz temsil etti. Bosna Hersekli Müslümanların ramazan ayını tebrik eden Aka, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduklarını ve şu anda Bursa’da binlerce Boşnak göçmeni ailenin huzur içerisinde birlikte yaşadığını belirten Yılmaz, var olan ilişkileri güçlendirmek, Balkan Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Yılmaz, iftara katılan Müslümanlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını iletti.

Türkiye’nin Mostar başkonsolosu Zerrin Kandemir ise 11 ayın sultanı ramazanın ‘merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’ çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran bir ay olduğunu ifade etti. Ramazan ayının dünyaya dostluk mesajlarının verildiği, barışın daha da yeşerdiği günler içermesi temennisinde bulunan Kandemir, “Bizler yarısına geldiğimiz ramazan ayını inşallah burada, Bosna Hersek’te, Müslüman kardeşlerimizle birlikte en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Mostar Müdürü Yunus Dilber, Mostar Cemal Bijediç Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Cani Pajiç ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuşve de söz alarak, bölge halkına özgüven aşılayan çalışmaları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.