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22 Aralık 2017 15:06

Motorsikletin çarptığı çocuk havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da bir motosikletin karşıdan karşıya geçen çocuğa çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motorsikletin çarptığı çocuk havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

22 Aralık 2017 15:06

Motosiklet sürücüsü ise çocuğa yardım etmeden kaçtı.


Şehir merkezinde abisiyle birlikte karşıdan karşıya geçen minik kız çocuğuna bir motosiklet çarptı. Abisinin son anda yaptığı hamle de yetersiz kalınca, minik çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırladı. Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Çarpmanın etkisiyle kardeşinin yola savrulup acı içinde kıvrandığını gören abi ise çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Kazayı gören esnaf, hemen çocuğun yanına giderek, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.


Kazaya şahit olan vatandaşlar, minik çocuğa çarpıp kaçan sürücünün bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istedi.




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