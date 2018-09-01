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01 Eylül 2018 12:56

Motosiklet ile minibüs böyle çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıOlay, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Motosiklet ile minibüs böyle çarpıştı

01 Eylül 2018 12:56

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı


Olay, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail E. (19) idaresindeki 16 RAB 79 plakalı motosiklet, Erdinç Ş’nin kullandığı 16 Z 4250 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak sürüklendi. Motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Mustafa G. (19) kazada yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın meydana geldiği caddede bir işyerinde çalışan Mustafa G.’nin annesi Fatma G. göz yaşlarına hakim olmadı. Fatma G. ambulansa binene kadar olay yerinden ayrılmadı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




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