Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Halil S. yönetimindeki 16 JLL 35 plakalı araca, karşı istikametten gelen Yusuf B. idaresindeki 16 PU 803 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Yusuf B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.