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02 Haziran 2018 16:43

Motosiklet kazasında istinat duvarına uçan genç için seferberlik

Bursa’da meydana gelen akıl almaz kazada toprak yığınına çarpan motosikletin üzerindeki genç, istinat duvarının üzerinde kaldı.

Motosiklet kazasında istinat duvarına uçan genç için seferberlik

02 Haziran 2018 16:43

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda seyir halinde olan Barış Ç. (17) yönetimindeki 16 KPY 78 plakalı motosiklet, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi kavşağı mevkiinde virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havada takla attı.



Asılı kaldı


Motosikletin sürücüsü yere düşerken, arkasında bulunan arkadaşı Ömer A. (17) havalanarak sitenin 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının koruma tellerine çarparak, duvar üzerinde asılı kaldı. Akıl almaz kazada istinat duvarında kalan genç için tüm ekipler seferber oldu. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıkmak için büyük çaba sarf etti. Sedyeleri üst üste koyarak yaralıya ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı aşağıya indirmek için sedye tahtasına sabitledi. Güvenlik önlemi alınarak emniyet ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin mücadelesiyle istinat duvarından indirilen genç ile sürücü arkadaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


İstinat duvarının üzerinden kurtarılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. İstinat duvarına çarparak hurdaya dönen motosiklet ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.




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