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02 Mayıs 2018 11:46

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, arka koltuktaki arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

02 Mayıs 2018 11:46


Kaza, Bursa-İzmir Bakırköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İnce (27) idaresindeki 16 EDV 19 plakalı motosiklet, Kazım Çoban (23) idaresindeki 44 PS162 plakalı otomobille Bakırköy kavşağında çarpıştı. Arabanın vurmasıyla motosiklette bulunan Ahmet İnce (27) ve arka koltuğunda oturan Bayram Yurduseven (27) yaklaşık 90 metre sürüklenerek yola savruldu.


Motosikletin arka koltuğunda oturan Bayram Yurduseven olay yerinde hayatını kaybetti. Kafasında kask bulunan motosiklet sürücüsü Ahmet İnce ise ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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