Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Karacabey-Bandırma karayolu Trakya Birlik kavşağında meydana geldi. Mehmet Han yönetimindeki motosiklet, Selçuk Yığın yönetimindeki 17 GD 487 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mehmet Han ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, durumunun ağır olması sebebiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Mehmet Han kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.