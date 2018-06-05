Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:18

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

05 Haziran 2018 13:18


Edinilen bilgiye göre, kaza Karacabey-Bandırma karayolu Trakya Birlik kavşağında meydana geldi. Mehmet Han yönetimindeki motosiklet, Selçuk Yığın yönetimindeki 17 GD 487 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mehmet Han ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, durumunun ağır olması sebebiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Mehmet Han kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç