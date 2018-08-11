Motosiklet sürücüsü 13 yaşında, çarptığı araç ise çalıntı çıktı

Kaza Mobilyacılar Sanayi Bölgesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 13 yaşındaki S.T. idaresindeki 16 EL 435 plakalı motosiklet, Uveyyd E’nin kullandığı 16 DU 971 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Çocuk sürücü Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. Çalıntı kamyonet ise otoparka çekildi.