Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim Yaşar (53) idaresindeki plakasız motosikletle, Erol Ceylan (38) idaresindeki 67 SD 293 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savruldu. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yaşar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alim Yaşar'ın durumunun ağır olduğu belirlenirken, kaza sonrasında minibüs sürücüsü Erol Ceylan polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.