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16 Ağustos 2018 17:41

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

16 Ağustos 2018 17:41

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kullandığı motosiklet ise 50 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde MERPA yakınlarında meydana geldi. Pazarda alışveriş yaptıktan sonra 16 KIS 41 plakalı motosikletiyle ana yola çıkan Mehmet D, iddiaya göre önündeki tırı sollama çalıştığı sırada Sezgin Ç. idaresindeki 16 F 5560 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü özel otomobilin ön camına çarparak yere düşerken, kullandığı motosiklet ise metrelerce sürüklenerek kazanın meydana geldiği yerinin 50 metre ilerisinde ancak durabildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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