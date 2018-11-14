İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet sürücüsü yaralandı, trafik kilitlendi

Bursa’da iki aracın karıştığı kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iki aracın karıştığı kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatte yaşanan kazayla birlikte trafik de kilitlendi.


Kaza, Bursa - İzmir karayolu Acemler Kavşağı yakınları Paşaçiftliği önünde meydana geldi. İki aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Cem U. düşerek yaralandı. Araç sürücüleri ve yoldan geçenler Cem U.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre yerde yaralı halde ambulansın gelmesini bekleyen Cem U. 112 ekibiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında zedelenme bulunan Cem U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatte İzmir yolunun kaza sebebiyle bir süreliğine kapanması, trafiği kilitledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.