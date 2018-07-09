Motosiklet tutkunu genç Küba’da hayatını kaybetti

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman çiftinin 20 yaşındaki oğlu Metehan Atıcı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba’nın başkenti Havana’ya gitti. Salı günü burada gezmek için kiraladığı motosikletle gezintiye çıkan motosiklet tutkunu Metehan Atıcı, aynı yönde giden otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı. Atıcı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Metehan Atıcı’nın cenazesi önceki gün ailesi tarafından alınarak uçakla Türkiye’ye getirilirken, İzzettinbey Pınarbaşı Camii’inde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Pınarbaşı Mezarlığı’na defn edildi.