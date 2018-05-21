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21 Mayıs 2018 10:35

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa’de 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu görenleri korkuttu.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

21 Mayıs 2018 10:35


Bursa’da hayatlarını hiçe sayarak motosikletin üzerinde yolculuk eden 3’ü çocuk 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Yıldırım ilçesinde iftar saatine yakın zamanda meydana gelen olayda motosikletle seyreden 3 çocuklu ailenin tehlikeli yolculuğu fotoğraf karesine yansıdı.


Bir otomobilden çekilen fotoğrafta, sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırış etmeden uzun süre ilerleyen aile, motosikletin üzerinde yolculuğuna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi alınmayan yolculukta, annenin kucağında bulunan küçük çocuğun korku dolu bakışları fotoğraf karesine yansıdı.




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