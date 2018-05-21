Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa’da hayatlarını hiçe sayarak motosikletin üzerinde yolculuk eden 3’ü çocuk 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Yıldırım ilçesinde iftar saatine yakın zamanda meydana gelen olayda motosikletle seyreden 3 çocuklu ailenin tehlikeli yolculuğu fotoğraf karesine yansıdı.
Bir otomobilden çekilen fotoğrafta, sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırış etmeden uzun süre ilerleyen aile, motosikletin üzerinde yolculuğuna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi alınmayan yolculukta, annenin kucağında bulunan küçük çocuğun korku dolu bakışları fotoğraf karesine yansıdı.