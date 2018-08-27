Motosiklet ve bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl ilçesi Milli İrade Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Kavşakta seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Mustafa E. ve elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin T. bir anlık dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralılar gelen ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mustafa E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.