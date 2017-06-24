Motosikletin aynası göğsüne saplandı, kanlar içinde kaldı

Edinilen bilgilere göre, İnegöl merkezden Alanyurt istikametine seyir halinde olan 38 yaşındaki sürücü Ahmet Tokaç yönetimindeki tescilsiz motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Murat Ortak yönetimindeki 16 KEK 09 plakalı özel otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrildi. Devrilme sırasında motosikletin kırılan aynanın parçaları motosiklet sürücüsünün göğsüne saplandı. Motosikletten inen sürücü göğsüne saplanan ayna parçalarından birini eliyle söküp çıkardı.

Kan kaybetti

Ayna parçasını çıkaran motosiklet sürücüsü Ahmet Tokaç, bir anda kanlar içinde kaldı. kan kaybeden sürücü kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Ağır yaralı sürücü, kalbine 3 santime yakın yere saplanan ayna parçalarının çıkarılması için ameliyata alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.