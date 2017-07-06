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06 Temmuz 2017 10:31

Motosikletini çalan hırsızın burnunu kırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sipariş teslim etmek için gittiği iş yeri önünde motosikleti çalınan kurye, yaptığı takip sonucu hem hırsızı yakaladı hem de motosikletini buldu.

Motosikletini çalan hırsızın burnunu kırdı

06 Temmuz 2017 10:31

Çıkan arbedede burnu kırılan hırsız, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, aldığı siparişleri teslim etmek üzere 16 KCH 95 plakalı motosikletiyle İnegöl AVM’ye giden 21 yaşındaki kurye Ertan A., motosikletini otoparka bıraktı. Siparişleri teslim ettikten sonra motosikletini almak üzere otoparka dönen Ertan A., motosikletini park ettiği yerde bulamadı.



Hırsızı yakaladı


Genç kurye, motosikletin çalındığını anlayarak yanındaki arkadaşı Burak A. ile birlikte motosikletini aramaya başladı. Çevredeki vatandaşlardan, bir şahsın motosikleti sürükleyerek Altay Caddesi istikametine gittiğini öğrenen gençler, koşarak şahsı takip etmeye başladı. Cadde üzerindeki sokakları kontrol eden gençler, hırsızlık zanlısını Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak üzerinde yakaladı.



Burnu kırıldı


Yaşanan arbede sırasında burnu kırılan hırsızlık zanlısı 29 yaşındaki Gökhan Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan genç kuryenin arkadaşı Burak A., “Arkadaşımın büfesinde kendisine yardım ediyordum. İnegöl AVM’ye tost siparişi çıkınca motosiklet ile götürdüm. Siparişi bıraktıktan sonra motosikletin park ettiğim yerde olmadığını fark ettim. Çevredeki vatandaşlar motosikleti gördüğünü ancak bir kişinin eliyle iterek götürdüğünü söyleyince, tarif ettikleri yöne doğru gittim. Kendi ikametimin olduğu yerde motosikleti ve çalan kişiyi, motosikleti düz kontak yaparken buldum. Sinirlerime hakim olamayarak hırsızı darp ettim. Herkes dikkatli olsun. İki dakika içinde hırsızlık yapılabiliyormuş, ben bu olaydan bunu öğrendim” dedi.




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