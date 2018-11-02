Motosikletiyle çukura düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle evine gitmek isteyen genç az daha canından oluyordu. İddiaya göre, doğal gaz firması tarafından açılan çukuru görmeyen Emre E., motosikletiyle birlikte çukura düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Emre E., kendisine ait 16 KAV 62 plakalı motosiklet ile ikamet ettiği İsaören Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken, iddiaya göre doğal gaz çalışmaları devam eden ve doğal gaz firması tarafından açılan çukuru fark etmeyince motosikletiyle birlikte içine düştü. Düşen genç ağır şekilde yaralanırken, yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Düştüğü çukurdan çıkarılan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.