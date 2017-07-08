Motosikletle genç otobüsle çarpıştı

Kaza bu sabah 06:00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda Eski mezbaha virajında meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Hakan Ayrılık idaresindeki 16 VZ 301 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Telat Yılmaz’ın (55) kullandığı 78 BZ 450 plakalı bir yolcu otobüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansa konan yaralı motosiklet sürücüsü genç adam Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Ayrılık, daha sonra hava ambulansı ile Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü Telat Yılmaz polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.