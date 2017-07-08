Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 15:14

Motosikletle genç otobüsle çarpıştı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.

Motosikletle genç otobüsle çarpıştı

08 Temmuz 2017 15:14


Kaza bu sabah 06:00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda Eski mezbaha virajında meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Hakan Ayrılık idaresindeki 16 VZ 301 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Telat Yılmaz’ın (55) kullandığı 78 BZ 450 plakalı bir yolcu otobüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansa konan yaralı motosiklet sürücüsü genç adam Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Ayrılık, daha sonra hava ambulansı ile Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü Telat Yılmaz polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!