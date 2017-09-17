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17 Eylül 2017 23:52

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

Bursa’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

17 Eylül 2017 23:52


Kaza akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hüseyin Duyar (30) idaresindeki 16 CRZ 37 plakalı motosiklet, ORKENT bölgesi yan yol üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan ve Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Otori Dekanadze (24) idaresindeki plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.


Kaza sonrasında motosiklet sürücüleri Hüseyin Duyar ile Gürcistan uyruklu Otori Dekanadze ile Gürcü gencin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Nesim Çelik (33) ağır yaralandı. Motosikletlerin çarpışmanın şiddeti ile birbirine yapıştığı ve hurdaya döndüğü kazada yaralanan üç kişi yere savruldu. Kazayı fark eden vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 3 ambulans sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Duyar buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yapan ve hurdaya dönen motosikletler çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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