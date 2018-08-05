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05 Ağustos 2018 14:37

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İnegöl ilçesinde kafa kafaya çarpışan motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

05 Ağustos 2018 14:37


Kaza, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulgani S. idaresindeki 16 KJN 21 plakalı motosiklet ile Ali T. idaresindeki 43 YB 762 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri ile Abdulgani S.’nin arkasında yolcu olarak bulunan Ezza M. yaralandı. Her üç yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonucu motosikletten fırlayan Ali T.’nin durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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