Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli maganda trafiği birbirine kattı. Trafik ekiplerince tüm ilçede aranan magandanın her gün başka bir yerde görüntüsü ortaya çıkıyor.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçe merkezindeki trafik magandası sürücüleri canından bezdirdi. Her gün başka caddede görüntülenen trafik magandası, her seferinde de polisin elinden kurtulmayı başardı. Kural tanımaz tavrı ve plakasız motosikletiyle İnegöl caddelerinde tehlike saçan maganda, son olarak Ahmet Türkel Çevre yolunda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde sırtında Türk bayrağı asılı olan magandanın son sürat ilerlerken ellerini bırakması ve motosikleti bu şekilde kullanması dikkat çekiyor. İnegöllüleri ve polisleri canından bezdiren trafik magandasının yakalanması için İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm birimleriyle seferber oldu.