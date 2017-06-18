Motosiklette yılan operasyonu

Çevredeki vatandaşlar, yılan operasyonunu meraklı ve korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile birlikte alışveriş sonrası park halindeki 16 PT 722 plakalı motosikletinin yanına gelen Mehmet Malkoç bir anda koltuğun altındaki yılanı fark etti. Korkarak motosikletine yaklaşamayan adam, İnegöl Belediyesine giderek zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ise yılanın motosikletin içerisinden çıkarılması için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdiler. Belirtilen yere gelen Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, motosikletin koltuğunun altındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede toplanan vatandaşlar, ekiplerin yılan operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Titiz bir şekilde motosikletten çıkarılan yavru yılan ekipler tarafından şehir dışında doğaya salındı. Motosiklet sahibi Mehmet Malkoç, “Gündüz Şibali mahallesine gittim. Akşam da oğlumla alışverişe çıktık. Mağazadan çıkıp motosikletin yanına gittiğimizde koltuğun arasından yılanı gördük. Yılanın kaçmaması için motosikleti belediyenin önüne getirip ekiplerden yardım istedik. Ekipler sağ olsunlar gelip yılanı çıkardılar. Bütün sürücülere tavsiyem; kullandıkları hangi motorlu taşıt olursa olsun aracı çalıştırmadan çevresine ve içine baksın” dedi.