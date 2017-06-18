Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 16:54

Motosiklette yılan operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan motosikletin koltuğunun altına giren yılan zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Motosiklette yılan operasyonu

18 Haziran 2017 16:54

Çevredeki vatandaşlar, yılan operasyonunu meraklı ve korku dolu gözlerle izledi.


Edinilen bilgilere göre, oğlu ile birlikte alışveriş sonrası park halindeki 16 PT 722 plakalı motosikletinin yanına gelen Mehmet Malkoç bir anda koltuğun altındaki yılanı fark etti. Korkarak motosikletine yaklaşamayan adam, İnegöl Belediyesine giderek zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ise yılanın motosikletin içerisinden çıkarılması için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdiler. Belirtilen yere gelen Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, motosikletin koltuğunun altındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede toplanan vatandaşlar, ekiplerin yılan operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Titiz bir şekilde motosikletten çıkarılan yavru yılan ekipler tarafından şehir dışında doğaya salındı. Motosiklet sahibi Mehmet Malkoç, “Gündüz Şibali mahallesine gittim. Akşam da oğlumla alışverişe çıktık. Mağazadan çıkıp motosikletin yanına gittiğimizde koltuğun arasından yılanı gördük. Yılanın kaçmaması için motosikleti belediyenin önüne getirip ekiplerden yardım istedik. Ekipler sağ olsunlar gelip yılanı çıkardılar. Bütün sürücülere tavsiyem; kullandıkları hangi motorlu taşıt olursa olsun aracı çalıştırmadan çevresine ve içine baksın” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!