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Mübaşire kafa atan genç tutuklandı

Bursa’da duruşma sırası beklediği sırada sıkıldığı gerekçesiyle mübaşire kafa atan genç tutuklandı.

Bursa'da duruşma sırası beklediği sırada sıkıldığı gerekçesiyle mübaşire kafa atan genç tutuklandı.


Olay, dün 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Duruşması olan 20 yaşındaki Muhammet Reşit P, iddiaya göre mahkeme sırası beklerken sıkıldı. Babasıyla birlikte bekleyen 20 yaşındaki genç, sırası ileriye sarkınca, mahkeme salonunda görevli mübaşire kafa attı. Gözünden yaralanan mübaşir hastaneye kaldırılırken, firar eden Muhammet Reşit P. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ilk sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı.

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