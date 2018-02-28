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28 Şubat 2018 11:56

Mücadeleden yılmayan kas hastası genç kızın umutları tuvale yansıdı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Galerisi, kas hastası 20 yaşındaki Yıldız Yılmaz’ın yaşama sevincini yansıtan rengârenk resimlerine ev sahipliği yapıyor.

Mücadeleden yılmayan kas hastası genç kızın umutları tuvale yansıdı

28 Şubat 2018 11:56


Yıldız Yılmaz’ın zorlu hastalığına rağmen hayata olan bağlılığını ifade ettiği ‘Umudun Renkleri’ isimli sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışına çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.


1998 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen Yıldız Yılmaz, altı aylıkken 2. derece yanık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir yaşında kalça çıkığı ortaya çıktı. Tedavi sebebiyle İstanbul Bayrampaşa’ya taşındı. Yedi yaşına kadar iki kez ameliyat oldu ve daha sonra “duchenne kas distrofisi” hastalığı ortaya çıktı. Sekiz yaşında Ali Ülker İlköğretim Okulu’na başladığında aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle de tanıştı.


Kas hastalığının tedavi olmadığını öğrendiğinde 2012 yılında Bursa’ya taşındı. Bir yıl sonra akciğerlerinin yavaş çalışması sebebiyle solunum hastalığına yakalandı. 2013 yılında Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı ve iki ay boyunca solunum makinelerine bağlı olarak yoğun bakımda kaldı. Özgüveni yüksek, sosyal faaliyetlerle kendini geliştiren, hayata sımsıkı sarılmış, cıvıl cıvıl bir kişiliğe sahip olan Yılmaz, yaşıtlarından üç yaş ileri zekâya sahip.


Yılmaz, içindeki yaşama sevincini taşıdığı resimlerle Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Mahkeme Hamamı’nda resim sergisi açtı. İstanbul Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü’nün 2008 yılında düzenlediği yüzme yarışmasında birincilik ve üçüncülük ödülleri de kazanan Yıldız Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencisi Müşerref Parpar’ın gönüllü öğretmenliğinde, büyük bir umutla resim çalışmalarına devam ediyor.


Yıldız Yılmaz’ın Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Galerisi’ndeki ikinci sergisi 2 Marta kadar görülebilir.




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