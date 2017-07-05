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05 Temmuz 2017 16:48

Mudanya açıklarındaki tekne arama-kurtarma ekiplerini harekete geçirdi

Mudanya açıklarındaki boş tekne, arama-kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Mudanya açıklarındaki tekne arama-kurtarma ekiplerini harekete geçirdi

05 Temmuz 2017 16:48

Yapılan kontrollerde boş olduğu anlaşılan tekne kıyıya çekildi.


Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, Tirilye açıklarındaki bir sandal olduğu ihbarına ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde içinde kimsenin olmadığını gören MAK ekibi çevrede yaptığı araştırmada herhangi birine rastlayamadı. 4 metrelik ışıklı balıkçı teknesinin Kapaklı açıklarından sürüklendiği tahmin ediliyor. Teknenin, Tirilye açıklarında çapasının takılması sonucu burada sabit kaldığı ifade edildi. MAK ekipleri tarafından Tirilye Limanı’na çekilen tekne hakkında araştırmalar sürüyor.




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