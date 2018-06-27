Mudanya Ateşi Ritim Grubu Bosnalıları coşturdu

Başkanlığını Hayati Yıldırım’ın, eğitmenliğini Kaplan Polat’ın yaptığı Mudanya Ateşi Ritim Grubu, ülke sınırları dışında ilk sınavını Bosna Hersek’te verdi. Kendi imkanlarıyla festivale katılan ve 4 gece gösteri yapan grubun eğitmeni Kaplan Polat, festival kapsamında kortejlere katılarak, plaket törenlerinde de bulunduklarını belirtti.

Sarajevo Narodni orkestrasıyla da ritim tutan Polat, söz konusu festivalin kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu, başka ülkelerde daha geniş bir katılımla Mudanya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.