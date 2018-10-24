Mudanya Belediyesi'nin bütçesi 105 milyon lira

Mudanya Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 105 milyon 270 bin TL olarak kabul edildi.

Mudanya Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında 2019 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, performans programı, ücret tarifesi oylandı. Oturumda, 2019 mali yılı bütçesi 105 milyon 270 bin TL olarak kabul edildi. Meclis toplantısında 2019 yılı performans programı oy birliği ile kabul edildi. Gelir ve gider bütçesi ayrı ayrı oylandı.