Mudanya Çıraklık Eğitim Merkezi muhtarlara tanıtıldı

Mudanya'da bu yıl Dörtçelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyete geçecek olan Çıraklık Eğitim Merkezi'ne öğrenci kaydı ve yönlendirilmesi hususunda esnaf temsilcileri ve okul idarecileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıya Teşkilat Başkanı Emir Ali Usta, Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2. Başkanı Tahammül İlhan, Halkbank Mudanya Şube Müdürü Güvenç Bukrek, Okul Müdürü Bülent Gül, Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Tamaç ve mahalle muhtarları katıldı.

Esnaflığın gelişmesi için bir alt yapı yatırımı olan meslekî eğitime gerekli önemin verilmesi gerektiğine dikkati çeken Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta, okul sistemi dışında bulunan gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik edecek bu imkândan çevrenin bilgilendirilmesini istedi. Mudanya'da Çıraklık Eğitim Merkezi'nin açılmasının 15 yıllık hayâli olduğunu dile getiren Başkan Usta, "Türkiye'nin bir eksiği olan ara eleman yetişeceği tek yer bu merkezlerdir. Bu yıl bunu Güzelyalı'da faaliyet gösteren Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde başlatıyoruz. Sizlerden ricam, başarılı olamayan öğrencilerin meslek eğitimlerine yönlendirilerek bu okula sahip çıkmamızdır" diye konuştu.

Mudanya Dörtçelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Gül ise, mesleki eğitimde Mudanya'nın nüfusu itibariyle geri kaldığını belirterek, son üç yıldır yaptıkları gayretler neticesinde merkezi yeni eğitim öğretim yılı itibariyle faaliyete geçirdiklerini söyledi. Şu ana kadar 8 öğrencinin kaydının yapıldığı merkezle ilgili mahalle muhtarlarını bilgilendiren Okul Müdürü Bülent Gül, bilhassa okul terki yapan, sınıf tekrarına kalmış öğrenciler ile okula gitmek istemeyen öğrencilerin üst yaş sınırı olmaksızın bu okula yönlendirilmesini istedi.