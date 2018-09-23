Mudanya Dereköy'de köyler ligi başladı

Mudanya veteranların karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın başlama vuruşunu Mudanya Kaymakamu Faik Oktay Sözer yaptı. Organizasyonu yüklenen Dereköy Fidanspor Başkanı Mustafa Dursun ve Dereköy Muhtarı Nedim Oruç, yaptığı açıklamada, uzun zaman önce gerçekleştirilen bu turnuvayı yeniden canlandırmak ve geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

15 takımın katıldığı turnuvada müsabakalar lig usulü yapılacak. Guruplardan çıkan takımlar çeyrek final, yarı final ve son iki takımın katılacağı final maçıyla sona erecek.

Köyler Ligi Dostluk Kardeşlik turnuvasına şu takımlar katıldı:

"Dereköy Fidanspor, Dereköy Gençlikspor, Özlücespor, Özlüce Gençlikspor, Büyük Balıklıspor, Büyükbalıklı Gençlikspor, Orhaniyespor, Çaylıspor, Çınarlıspor, Çekricespor, Göynüklüspor, Işıklıspor, Gökçeköyspor, Yeniköyspor, Hançerlispor."