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27 Aralık 2016 19:15

Mudanya teşkilatından Torun’a ziyaret

Mudanya teşkilatından Torun’a ziyaret

27 Aralık 2016 19:15

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Mudanya ilçe teşkilatını ağırladı.
AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Başkanı Cemalettin Torun’u ziyaret etti. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgiler veren Murat Ünal, Mudanya’da bütün teşkilatlarıyla halkla kucaklaştıklarını belirterek, Mudanya’ya hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemalettin Torun ise, başarının çok çalışarak sağlanabileceğini belirtti. Torun, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya önemli hizmetler getirildiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin devamı için il ve ilçe yönetimleri olarak çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.



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