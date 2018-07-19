Mudanya trafiğine neşter

Mudanya Belediyesi’nin trafik konusunda yaptığı şematik çalışmada mühendislik detaylarının bulunmadığını, tam bir kara kalem mantığının yürütüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, hazırlanan planı anlatması için ilçe belediye başkanını Büyükşehir Belediye Meclisi’ne davet etti.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Ankara Yolu üzerindeki belediye binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce; yaklaşık 8 aylık süreç içerisinde üretilen hizmet ve yatırımlar, hazırlanan film ile meclis üyelerine anlatıldı. Toplantı öncesinde meclis üyelerinin sorularını da cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ile ilgili son dönemdeki konulara açıklık getirdi. Mudanya belediye başkanının ’Trafik uygulamaları bize devredilsin’ şeklindeki yaklaşımının dünyanın hiçbir yerinde örneğinin bulunmadığını belirten Başkan Alinur Aktaş, Mudanya’nın ulaşım konusunda tek başına düşünülemeyeceğini ifade etti. Mudanya Belediyesi’nin sunduğu teklifin park meselesine çözüm bulmadığı gibi yeni dar boğazlara sebep olabilecek bir kara kalem çalışması olduğunu anlatan Başkan Alinur Aktaş, "Mudanya, özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında nüfusu yoğun olan bir bölgedir. Bizler de bu durumdan memnun değiliz. Göreve gelince, ilk verdiğim talimatlardan birisi de Mudanya trafiğine acil çözüm bulunmasıdır. İlk yaptığımız işler birisi de Mudanya’da dolgu alanında 1200 araçlık otopark oluşturmak olmuştur. Mudanya Belediyesi’ni ziyaret ettiğimde, bizlere verilen belgeleri ilgili arkadaşlara aktararak incelemelerini istedim. Bir kere plan şematik hazırlanmış ve herhangi bir mühendislik detayı yoktur. Şu anda bizler, Türkiye’nin en profesyonel firmalarından birisiyle çalışıyoruz. Mudanya ile ilgili yakın zamanda çalışma ortaya koyacaklar. Mudanya belediye başkanını meclise gelerek, hazırladığı planı sunmasını teferruatlı bir şekilde anlatmasını istiyoruz" dedi.

Mudanya’ya bir önceki Belediye Başkanı Hasan Aktürk döneminde park verildiğini ve son dönemde burada bazı hoş olmayan olayların yaşandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bundan bir ay önce; Ali kıran-baş kesen gibi çalışanlara müdahale edilip, ’Burada bir şey yapamazsınız’ deniyor. Mudanya belediye başkanını anlamakta güçlük çekiyorum. Aynı belediye başkanı dün akşam yine giderek, çalışma yüzde 80 tamamlanmış olmasına karşın işçileri engellemiş. Nihayetinde, Mudanya’da yaşayan insanlar bu mekanı kazansın istiyoruz" diye konuştu. Konuşmasında sahil çalışmalarına da değinen Başkan Aktaş, müteahhitten kaynaklanan eksiklikler olabileceğini, yapılan değişim ve masrafların hiçbirinin belediye kasasından çıkmadığını dile getirdi.

“S plakada kaçak çalışmanın önüne geçtik”

Bir soru üzerine S plakası konusuna da değinen Başkan Aktaş, bir karar verilirken tüm tarafların düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Farklı taraflar düşünülmeden alınan kararlar neticesinde Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi tazminatlar ödediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "İş ciddi şekilde açmazlara sürüklenmiştir. Göreve gelir gelmez, ’Artık S plaka vermeyeceğiz’ dedim. Bursa’daki yapıyı biliyorum. Mevcut S plakası olanlar var. İlçelerden alıp gelenler var. İlçelerden alanlar, ’Maden buraya bağlandık. Büyükşehir’den hakkımız olsun’ diyor. Orhaneli’den 10 bin liraya, Büyükorhan’dan 20 bin liraya plaka alacaksın. Büyükşehir’den 300-400 bin liraya plaka almış kişilerle aynı rakamlarda burada gezeceksin. Bu mümkün değil. Bunların içerisinde 90 bin lira, 120 bin lira fark verecek olanlar da var. Bursa Servisçiler Odası’nı ikna ederek, bir orta yol bulduk. Bunu da 600 gibi bir rakamla sınırlandırdık. Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığımız verilerle ihtiyacın ne olduğunu gördük. Hem S plaka satmıyoruz hem de kaçak çalışmanın önüne geçiyoruz. Bu uygulama bittikten sonra da kontrolleri de çok sıkı tutacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, başka bir soru üzerine de Orhangazi sahiliyle ilgili sözleşmesinin yapıldığını, inşaatına yakın zamanda başlanacağını açıkladı.