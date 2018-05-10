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10 Mayıs 2018 17:16

Mudanya’da 2. dramatik yazarlık çalıştayı

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ulusal Dramatik Yazarlık Çalıştayı’nda oyun yazarlarıyla akademisyenler bir araya geldi.

Mudanya’da 2. dramatik yazarlık çalıştayı

10 Mayıs 2018 17:16


Mudanya Otantik Gemi Otel’de yapılan çalıştayın açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tahtalı, tiyatronun önemine işaret ederek, okuma yazma bilmeyen toplumlarda en iyi anlatma ve öğretme şeklinin tiyatro olduğunu, bunun Osmanlı döneminden beri uygulandığını ifade etti. tahtalı, ikincisini gerçekleştirdikleri bu çalıştayın önemine dikkati çekerek, bu tür çalışmaların diğer üniversitelerde de gerçekleştirilmesini istedi.


UÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Sait Liman, çalıştayın gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı’nın yönettiği çalıştayda tanınmış akademisyen ile oyun yazarları bir araya geldi. Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Hülya Nutku, dramatik yazarlık eğitimindeki ders programlarının yanı sıra dünyada ve ülkedeki dramatik yazarlık eğitimlerini anlattı.


Tiyatro sanatının temel yapı taşlarından biri olan dramatik yazarlık eğitiminin önemine işaret edilirken, çalıştayın yaşanılan sıkıntıların da giderilmesi açısından önemli olacağı ifade edildi. İki oturum halinde gün boyu süren çalıştayda dramatik yazarlığın dünü bugünü, çağdaş problemler, oyun yazma süreci, oyun uyarlama gibi konular işlendi. Çalıştayda akademisyenler yazılı ve sözlü tebliğler sundu.




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