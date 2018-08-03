Mudanya’da bataklıklar meyve bahçesi oluyor

Ekilebilir hâle gelen alana 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı dikildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde bir ilke imza attı. Hasköy’de bataklık alanı verimli topraklarla dolduran Büyükşehir Belediyesi, buraya yaklaşık 100 adet meyve fidanı dikilmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent A.Ş. ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. İmzalanan protokol gereği Hasköy’de yerleşim yerlerine yakın 13 parselde dolgu yapıldı. Vektörel bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için bataklık, göl ve gölet gibi alanlar verimli topraklarla dolduruldu. Dolgu yapılan bölge kurutularak,tarım yapılabilir hale getirildi. Bursa Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi’nin de destek verdiği proje çerçevesinde 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı Hasköy’deki eski bataklık-yeni tarla olan bölgede toprakla buluştu. Fidanların koruma ve bakımının yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı açıklandı.

Fidan dikim törenine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez ile MMG Bursa Şube Başkanı Rasim Serim de katıldı.