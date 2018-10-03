Mudanya'da bisiklet çetesi çökeltildi

Bursa'da polis ekiplerinin takip ettiği hırsızlık zanlısının depolarından son model 52 adet bisiklet çıktı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbarı değerlendiren Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişiyi takibe aldı. Kısa süre sonra bisiklet çalarken yakayı ele veren A.C.Ö.'nün belirttiği yerlere baskın düzenlendi. Bisikletleri depolayarak sattığı ifade edilen emekli öğretmen M. Ş.'nin ikamet ettiği evin altında bulunan iki depoda 42, kendine ait araçtan 10 adet olmak üzere toplam 52 adet piyasa değeri yüksek son model bisikletler ele geçirildi.

Bisikletlerin İstanbul ve Yalova'dan getirilerek Mudanya'da depolandığı ve buradan da satışa çıktığı şüphesiyle soruşturma devam ediyor.

Hakim karşısına çıkan A.C.Ö. tutuklanırken, bisikletleri depolayan M.Ş.'nin ise sorgusu devam ediyor.